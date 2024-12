Ferit se marcha destrozado y Gülgün culpa a Seyran: “No me lo esperaba de ti”

El caos se ha apoderado de la mansiónKorhan tras el explosivo enfrentamiento entre Halis y Ferit, que ha culminado con un bofetón del patriarca a su nieto.

Gülgün, muy afectada por lo sucedido, se ha enfrentado a Seyran, culpándola por el escándalo. Sus palabras han sido duras, acusándola de no haber sabido manejar la situación. “¿Por qué has hecho esto? No lo esperaba de ti”, le ha reprochado.

Mientras tanto, Ferit ha tomado una decisión impulsiva: se ha marchado de la mansión, incapaz de soportar la humillación y la tensión que lo rodean. El joven ha dejado a todos muy preocupados, especialmente a Seyran, que no ha podido contener su angustia y se ha roto en llantos.

Halis ha sufrido un mareo y se lo han llevado a su habitación para que descanse. También Seyran ha tenido un ataque de ansiedad, refugiándose en los brazos de su hermana. Llorando, ha repetido una y otra vez: "Es mi culpa. Todo esto ha pasado por mi culpa”.

La tensión en la mansión Korhan ha alcanzado un punto de no retorno. ¿Es este el final entre Ferit y Seyran?