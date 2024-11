La difícil conversación entre Seyran y su hermana tras besar a Ferit termina en una brutal paliza de su padre

Después de la fiesta y harta de su silencio, Seyran ha decidido plantarle cara a su hermana. "¿Pasó algo entre tú y Ferit?", ha preguntado. Suna, avergonzada, ha respondido: "Te lo contó". En ese instante, ambas han roto a llorar. Seyran se ha sentido traicionada por su hermana, mientras que Suna no ha podido más que lamentarse por lo que hizo.

"¿Pensaste que no me lo contaría?", ha respondido muy enfadada, dejando claro que "se chivó para salvarse". Pero Suna ha defendido a Ferit, asumiendo que ella fue quien se lanzó. "No fue culpa suya". La tensión entre ellas ha alcanzado un punto álgido y, al preguntarle si está enamorada de Ferit, Suna lo ha negado.

Sin embargo, cuando Seyran ha vuelto a preguntarle por qué le dio un beso a su marido, Kazim ha entrado en la habitación después de haber escuchado parte de la discusión. Sin mediar palabras, ha arremetido contra sus dos hijas, asfixiando a Seyran del cuello.

Al dejarla tirada en el suelo, el hombre ha cogido a Suna de los pelos y se la ha llevado al salón, donde le ha dado una paliza de muerte.

Sin duda, la escena ha sido muy dura, con gritos y llantos. ¿Cómo podrán salir de esta espiral de sufrimiento? ¿Qué pasará ahora?