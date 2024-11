Suna, borracha, causa un escándalo en la mansión Korhan: ¡Ifakat los descubre!

Al llegar a la mansión con Suna borracha, Seyran, Fuat y Ferit han hecho todo lo posible para evitar que alguien la viera en ese estado, intentando llevarla a su habitación antes de que ocurriera algún escándalo. Sin embargo, Ifakat los ha descubierto subiendo las escaleras.

La mano derecha de Halis les ha exigido explicaciones a sus sobrinos, dejando claro que lo que han hecho es una vergüenza absoluta, algo que no se puede permitir bajo ningún concepto. “No sé en qué clase de casa habéis crecido vosotras, pero aquí no hay lugar para la indecencia”, ha gritado.

En ese momento, Seyran no ha podido contenerse y, desafiante, ha respondido a Ifakat con una arrogancia. “Si no nos hubieras pillado, no hubiera pasado nada”, ha dicho, insinuando que sabe perfectamente que tiene una relación secreta con Orhan. Sus palabras han sido claras: en la mansión, todo parece estar permitido siempre y cuando nadie los descubra.

Sin perder la compostura, pero con un tono cortante, ha ordenado a todos que subieran a sus habitaciones, advirtiéndoles que no toleraría más comportamientos como ese.

Sin embargo, la sorpresa mayor aún estaba por llegar. Al entrar a la habitación, lo último que esperaban era encontrarse con Pelin, que estaba esperando a su novio Ferit. ¡Un problema tras otro para ellos!