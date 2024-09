El colgante que guarda la historia de amor secreta entre Hattuc y Halis Korhan en Una nueva vida

Seyran se ha visto obligada a casarse con Ferit Korhan y, a pesar de este compromiso impuesto, Hattuc le ha dado algunos consejos muy valiosos sobre cómo manejar su nueva vida.

La pequeña de los Sanli ha recibido un regalo muy especial de su tía Hattuc: un colgante que ha guardado con cariño desde su juventud y que le regaló Halis Korhan, el abuelo de Ferit.

Según hemos podido ver entre sus recuerdos, Halis y ella vivieron una bonita historia de amor y ese colgante es el símbolo de esa conexión tan especial.

Hattuc le ha explicado a Seyran que, en caso de tener problemas en la mansión, debe ponerse el colgante y pedir ayuda a Halis. Además, le ha aconsejado no pedir dinero a su marido hasta que no tenga confianza con él, y le ha pedido que no muestre debilidades ante los demás.

Como parte de su regalo, Hattuc también le ha dado una pequeña suma de dinero para que pueda manejarse. Sin embargo, le ha pedido que cuide del colgante con esmero y que solo lo use en ocasiones muy importantes, para preservar su valor y el significado que lleva consigo.