Ferit se enfrenta a la presión de Kazim tras su matrimonio con Seyran: “Mi hija nunca estará sola”

Durante el encuentro, Kazim le ha recalcado a Ferit que su estilo de vestir no es de su agrado ni el más adecuado, aunque admite que "le queda bien".

A medida que avanzaba la conversación, ambos han hablado sobre los estudios de Ferit y sus planes para empezar a trabajar. Mientras que Ferit ha mostrado una actitud despreocupada, sin prisas por comenzar a trabajar, Kazim ha dejado claro que considera que debería hacerlo lo antes posible.

Kazim también ha querido dejar claro que su hija no estará sola, ya que él estará siempre vigilante. Incluso le ha advertido a Ferit que, si Seyran no va a visitarlos con regularidad, él mismo irá a verla. Ferit, sin embargo, ha mostrado una actitud abierta y ha asegurado que no tiene problema en que Seyran visite a su familia, lo que ha dejado al hombre algo más tranquilo.

Para cerrar la conversación, Kazim le ha dicho a su futuro yerno que puede llamarle "padre". ¿Conseguirán algún día llegar a quererse como una familia de verdad?