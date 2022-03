Yilmaz reniega de Züleyha: “¿Cómo has podido ocultarme la verdad?”

Züleyha necesita ver a Yilmaz con urgencia. El joven llega enseguida al hospital a ver a Züleyha y le hace prometer que no volverá a intentar acabar con su vida nunca más.

Züleyha está dispuesta a contarle toda la verdad, pero antes el joven tiene que jurar que no hará nada sin decírselo antes y que tampoco se enfadará con ella. Yilmaz acepta y Züleyha le confiesa que Adnan es su hijo.

Yilmaz es incapaz de esconder su ira. No puede creer que Züleyha haya sido capaz de ocultarle algo así: “Es igual que tú, tierno y valiente. Es mi tesoro, es mi vida”, señala. Pero el enfado de Yilmaz es demasiado grande: “No me toques, ¿Cómo has tenido el valor de mirarme a la cara todo este tiempo?”, señala.

Züleyha intenta explicárselo y le pide que entienda la situación que ha vivido. Ella tenía miedo de contarle la verdad y de destruirlo todo: “Demir me ha hecho la vida imposible, me dijo que nos mataría a los dos”, explica. Su enfado aumenta cuando Züleyha le desvela que Demir también sabe la verdad.

Finalmente, Yilmaz escucha a Züleyha. La joven le cuenta el plan de Hünkar y todo lo que ha sufrido: “Me entregó a la policía para robarme a mi hijo”, sentencia el joven con la mirada llena de resentimiento.

¿Será capaz Yilmaz de perdonar a Züleyha? ¿Se llevará a Adnan? Todo puede cambiar de un momento a otro, esto no ha hecho más que empezar.