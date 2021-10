Züleyha se marcha de la mansión tras discutir con Demir: “No te importa tu hijo porque no es uno de tus negocios”

Demir lleva todos los días a Züleyha a ver al pequeño Adnan pero en esta ocasión, después de enterarse de todo lo que ha pasado con su primo, le propone a Züleyha ir mañana.

A su esposa no le gusta nada la idea y estalla: “Tu hijo no te importa porque no es uno de tus negocios”. La joven se altera y le recrimina que no le deje ser su madre.

Demir intenta calmarla, pero Züleyha no puede relajarse: “No puedes posponer mi maternidad así como así”.

Su marido acaba perdiendo los papeles, y todo en presencia de Hünkar que aconseja a Demir que no la presione: "Es normal que quiera ver a su hijo, ella no sabe nada de todo lo que ha pasado", señala.

Pero Züleyha, que no aguanta más esta situación, coge el coche y decide marcharse.

