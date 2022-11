Züleyha se lleva un susto de muerte...¡Hakan Gümüşoğlu se ha colado en su dormitorio!

Mehmet está cansado de que Züleyha desconfíe sobre que Hakan Gümüşoğlu vaya a volver a su vida o a atacarla a ella o a su familia. Y como no puede revelarle que es él, ha decidido zanjar sus dudas...

¡Se ha colado en su habitación durante la noche! Y le ha asegurado a la joven que sus cuentas pendientes eran con Demir, no con ella. Por ello le ha dicho que esté tranquila, que no le va a pasar nada a ella ni a su familia. Le ha dicho que no tenga miedo. Sin embargo, se lo ha dicho a mitad de la noche, con un pasamontañas y tapándole la boca... ¡La joven se ha llevado un susto de muerte! ¡No se lo esperaba!

¿Qué hubiera pasado si se hubiese dado cuenta de que era Mehmet? ¿Su prometido? ¡Madre mía!

Züleyha, cuando se ha ido, ha corrido al cuarto de Fikret a pedirle ayuda... ¡Y él casi le pilla! ¿Qué pasaría si se descubre su secreto?

