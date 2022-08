¡Züleyha fuera de sí al escuchar la declaración de Ümit!

Está todo muy tenso en Çukurova. Desde que ocurrió el incidente con Ümit están todos muy pendientes de lo que ocurre. Demir sigue encarcelado a la espera de conocer la declaración de la joven, aunque ella ya le ha confesado a Sevda que ha declarado culpable al marido de Züleyha. La cantante ha tratado de convencer a su hija de que lo que estaba haciendo no era lo correcto, pero no lo ha logrado.

Züleyha, por su parte, sigue intentando encontrar la manera de que Demir no entre a la cárcel, aunque lo tiene muy complicado. Su única opción era que Ümit declarase a su favor.

A la vez que busca soluciones, la mujer de Demir busca también el verdadero culpable de la agresión. Todos en Çukurova sospechan de Fikret, pero está lejos. Aun así Fekeli está seguro de que averiguarán si fue él o no. Züleyha se acababa de enterar de que el joven se ha ido con Müjgan y solo por eso… ¡Está segura de que él es culpable! “Si eso se demostrase, desde ese momento ambos estarían muertos para mí”, ha sentenciado Ali Rahmet.

De pronto han llamado al abogado de Demir para escuchar cuál ha sido la declaración de Ümit.

La joven asegura que el joven llegó a casa enfadado, muy alterado al haber conocido su relación con Fikret. Ella, según dice, intentó pararlo pero le fue imposible y, entonces, la empujó por las escaleras.¡Ha mentido!

Züleyha y Demir no dan crédito. ¿Cómo ha podido hacerle eso? Todos los presentes en el veredicto saben que esta declaración es fundamental para el futuro de Demir que, al parecer, va a ser entrar en la cárcel.

La mujer de Demir no entiende qué le han podido hacer a Ümit para que se comporte así. “Solo hemos sido amables con ella”, ha dicho llorando. La joven no se puede creer que esto les esté pasando a ellos. Züleyha y Demir han podido cruzar palabras, y los dos están de acuerdo con que él no es el culpable. ¿Conseguirán evitar que el joven entre a la cárcel?