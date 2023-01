Züleyha le deja claro a Hakan: “Ya no siento nada por ti”

Züleyha está dispuesta a no perdonar a Hakan, es mucha la rabia y el odio que tiene hacia él. Por haberle mentido.

Ni con las pruebas y el testimonio de Yungor le ha creído, y no tiene intención de perdonarle, quiere que se aleje de su vida para siempre lo antes posible. Le echa en cara que él fuera quien mató a Demir y atacara su hacienda, aunque Yungor le explicó que no fue así.

Ahora Hakan ha cedido a sus deseos y le ha vendido sus acciones de la compañía Yaman a Igmet, un conocido de la joven. Así ella no tendrá que verle más, tal y como quería.

Cuando Züleyha se ha enterado, se lo ha echado en cara a Hakan. ¿Por qué no le ha avisado de ese movimiento? Aunque vaya a estar mucho mejor con Igmet, una vez más, él ha hecho todo a sus espaldas.

Hakan le ha preguntado por qué no han mantenido esa conversación por teléfono. Cree que si aun quiere verle es porque tiene sentimientos hacia él. Pero Züleyha ha sido clara, ya no le quiere. Le ha pedido que asuma que ya no siente nada hacia él. ¿Será verdad? ¿Es este el final entre Züleyha y Hakan?