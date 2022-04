Züleyha se aleja de Yilmaz: “Felicidades, Müjgan está embarazada”

Züleyha tiene el corazón roto tras enterarse del embarazo de Müjgan. Quiere hablar con el joven, pero ese día está de viaje. Çetin se queda con el mensaje, nervioso, esperando la llegada de Yilmaz.

Al caer la noche, Yilmaz por fin llega a la fábrica y Çetin le cuenta que Züleyha ha llamado muy nerviosa. Después de su ultima discusión Yilmaz teme que haya pasado algo, quiere pedirla perdón.

Pero para su sorpresa, Züleyha no quiere ni verle. No permite ni que Yilmaz roce su mano: “Felicidades, he escuchado que vas a tener otro hijo”. Yilmaz no da crédito a las palabras de Züleyha, es imposible que Müjgan esté embarazada.

Yilmaz le confirma que hace meses que no toca a Müjgan: “Eso no puede ser cierto, jamás te mentiría, no he tocado con Müjgan”, señala.

Pero Züleyha llora de dolor ¿cómo va a inventarse Müjgan algo así? La joven se marcha de la pequeña mansión, deseándole lo mejor a Yilmaz: “Que seáis muy felices, disfrutando de vuestros dos hijos”, señala.

¿Será que Müjgan ha estado con otro hombre? ¿O es todo un engaño?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!