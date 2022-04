El momento más tenso entre Yilmaz y Züleyha: “¿Me estas engañando con Demir?”

Demir ha convocado una rueda de prensa. El joven ha comparecido ante los medios junto a Sevda y Züleyha, trasmitiendo una imagen de familia unidad y feliz tras la muerte de Hünkar.

Yilmaz, testigo de la escena, la interpreta de la peor forma y piensa que los sentimientos de Züleyha están cambiando. Al caer la noche, el joven se reúne con Züleyha en la pequeña mansión y viven momentos muy tensos.

Yilmaz se siente engañado y así se lo hace saber a Züleyha: “¿La muerte de Hünkar ha provocado que Demir y tu os reconciliéis?”, pregunta. Züleyha no da crédito a la pregunta tan ridícula que acaba de hacer Yilmaz.

“En todo este tiempo nunca quisiste dejar a Demir porque nunca has querido iniciar una nueva vida conmigo… ¿Has estado engañándome?”, sentencia. “Te dije que renunciaría a mi hijo por estar contigo y no respondiste. Lo único que has hecho en aparecer con Demir de la mano ante todos”, señala.

Ambos discuten, hasta que Yilmaz le pregunta a Züleyha si Demir y ella están viviendo como marido y mujer. La pregunta ofende a Züleyha que se marcha, decepcionada.

Lo que no se imaginan es que Müjgan ha escuchado toda la conversación. Esta vez, en vez de enfrentarse a ellos decide alejarse sin ser vista. Ahora su plan es otro.

¡Menudo momentazo hemos vivido en ‘Tierra Amarga’!