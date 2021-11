Yilmaz renuncia a Züleyha: “No estaremos juntos jamás”

Fekeli se reúne con Yilmaz para hablar de lo que ha pasado. Su padre está muy enfadado, está convencido de que Yilmaz se ha fugado con Züleyha pero que algo salió mal: “Un caballero no se escapa con la esposa de otro hombre”.

Yilmaz, que ya le ha contado la verdad a Müjgan y a Fekeli, le dice que no le ha mentido en ningún momento: “No me mientas, te vieron por la cabaña”, grita Fekeli.

Pero Yilmaz le confiesa todo: “No sería capaz de hacer algo así sin contártelo. Fui a la cabaña para hablar con Züleyha, para proponerla que nos escapemos juntos. Si aceptaba le diría la verdad a Müjgan. Pero no pude”.

Fekeli le pregunta que por qué no pudo: “Mi conciencia no me lo permitió, no quería hacer daño a Müjgan, así que al final acepte mi destino. Züleyha y yo no estaremos juntos jamás”.

Fekeli le pide perdón por desconfiar de él. De verdad había pensado que se había ido.

¿Será verdad que Yilmaz ha renunciado a Züleyha?