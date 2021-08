Yilmaz provoca un encuentro a solas con Züleyha: “No te esperaré más, nunca más”

Yilmaz está lleno de dudas después de haber visto en el hospital a Züleyha y a Demir como una familia feliz junto al pequeño Adnan. El joven acude a la mansión de los Yaman y se encuentra en la carretera con Zülyeha que también ha salido en su coche para hacer unas compras.

Yilmaz provoca un encuentro a solas con Züleyha y le hará una pregunta: ¿Eres feliz? La respuesta de Züleyha dañara el corazón del joven al decir que sí.

Yilmaz, por su parte, no dudará en responder de la forma más dura posible: “Desde ahora ya no existes para mí. No te esperaré más, nunca más”, y antes de marcharse, añade: “Para mí estas muerta”.

¡No te pierdas este momento! ¡Qué tensión!