Yilmaz y Demir se enfrentan por la paternidad de Adnan

Züleyha le ha confesado a Demir que Yilmaz ya sabe que Adnan es su hijo. Algo que Demir no esperaba, el joven no piensa permitir que Yilmaz se lleve a su hijo o que le reclame su paternidad.

Así que Demir ha decidido preparar una ceremonia de circuncisión para su primogénito invitando a todo el pueblo. Tanto Züleyha como Hünkar intentan convencerlo de que aún es muy pequeño, pero la decisión está tomada.

La noticia llega a oídos de Yilmaz, que no piensa dejar que su peor enemigo haga sufrir a su hijo y va directo a la mansión para enfrentarse a Demir: “¿Qué le vas a hacer a mi hijo? Si me da s ami hijo me iré”, señala Yilmaz.

Demir le asegura que no va a llevarse a Adnan y que es su hijo porque él lo sostuvo en sus brazos cuando nació. Yilmaz no duda en sacar su arma y amenazar a Demir, está dispuesto a todo por recuperar a su hijo.

La tensión es máxima cuando suena un disparo… pero no ha procedido de la pistola de Yilmaz ¿quién ha disparado?