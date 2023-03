Vahap llama a su hermano y le cuenta que nadie le está buscando: “Os enviaré dinero cuando estéis en París”

La policía había detenido a Vahap en la frontera porque la identidad falsa que llevaba encima era la de un asesino. Pero el menor de los Keskin consiguió escapar y volvió a Adana. Allí lo encontró Çolak quién lo amenazó con delatarlo y revelar su escondite.

Sin embargo, Vahap fue más rápido que el terrateniente y quiso entregarse en comisaría, pero allí le comunicaron que no había ninguna orden de búsqueda en su contra. ¡No tenía por qué seguir huyendo!

Ahora, el menor de los Keskin ha decido llamar a su hermano para contarle que está en el taller de mecánica. ¡Abdülkadir no entiende qué está haciendo su hermano! “Que nadie se entere de que estás ahí”, le dice. Vahap le cuenta que en Turquía nadie le busca y que puede seguir llevando su vida como de costumbre.

“Fui a comisaría a entregarme y no me quisieron arrestar”, explica el menor de los Keskin. Ya que no es un fugitivo, Abdülkadir le pide a su hermano que se encargue de conseguir dinero y enviarlo después a París. ¿Conseguirán los prófugos escapar? ¿Se la jugará Vahap intentando ayudar a su hermano y a Betül sabiendo que está libre de cargos?