Ümit y Fikret, más unidos que nunca después de reencontrarse tras el accidente

Fikret ya está fuera de la cárcel. La policía no tiene pruebas contra él ni por el accidente de Ümit ni por el asalto a la mansión Yaman. Nada más salir, el joven ha tenido que enfrentarse a una dura noticia: Müjgan quiere romper la relación. El sobrino de Fekeli se ha quedado hecho pedazos.

Por otra parte, Ümit se está recuperando del accidente. La doctora ha estado muy grave en el hospital, pero consiguió despertar del coma. Nada más hacerlo, culpó a Demir de su caída, aun sabiendo que él no había sido. Ella seguía con su plan de venganza, pero de nuevo no le ha funcionado.

Ahora, Fikret y Ümit se han reencontrado después del día de la discusión. “¿Qué nos ha pasado Fikret?”, ha preguntado la doctora. Ellos tenían una misión muy concreta cuando llegaron a Çukurova: ella quería vengarse de su madre y él de Demir. Sin embargo, en lugar de conseguirlo, se han convertido en enemigos.

Fikret lo tiene claro: han fracasado por amor. Él se enamoró de Müjgan y ella de Demir. Ümit ha reconocido que sus sentimientos hacia el marido de Züleyha le están haciendo mucho daño, y además sabe que no son correspondidos. “Casi me muero y no se ha preocupado”, ha dicho la joven, que también lamenta que su madre defienda a Demir más que ella, y se preocupe tanto por la felicidad del joven.

Ambos han recordado también todo el sufrimiento de su infancia. Ümit creció sin madre y Fikret sin padre. La joven no entiende por qué han sufrido tanto y siguen sufriendo a día de hoy.

El sobrino de Fekeli le ha hecho a Ümit una pregunta clave: “¿Todavía te quedan ganas de vengarte de Demir?”. Ella lo tiene claro. Quiere vengarse y que Züleyha se sienta tan hundida como ella. Fikret está de acuerdo con ella, pero le ha puesto una condición: se vengará solo si ella está dispuesta a renunciar a su amor por Demir y se queda con él. ¿Aceptará Ümit?

Müjgan sabía que Fikret y Ümit iban a verse esa noche, por eso ha decidido seguir al sobrino e Fekeli. Ha escuchado toda la conversación y está más dolida que nunca. Hace unos días recibió una oferta para irse a trabajar a Estambul, y está pensando en aceptarla. ¿Lo hará finalmente?