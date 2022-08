Ümit decide viajar a Estambul… ¡Pero cae en las garras de Demir!

Ümit ha logrado escapar una vez de los secuestradores que mandó Demir para obligarla a abortar. La ayuda de Sevda fue fundamental. Ella llamó a la policía, que entró a la clínica clandestina en el momento adecuado.

Fekeli le permitió refugiarse en su casa, pero, al enterarse de su relación con Demir, la echó.

La doctora también ha buscado ayuda en Fikret, que ha accedido a ayudarle, pero tiene que irse de Çukurova.

Ümit ha accedido y ha decidido irse a Estambul. Eso sí, había quedado en la estación con Fikret y no se ha presentado por todo lo ocurrido con Kerem Ali.

Aun así, la joven ha cogido el autobús, pero no iba sola… ¡Los hombres de Demir la han visto en la estación y la han seguido!

La doctora no lo sabía, pero cuando han hecho una parada y se ha bajado, los secuestradores la han sorprendido y se la han llevado a una casa. Allí se ha encontrado con Demir, que la estaba esperando.

Cuando lo ha visto, la doctora ha vuelto a decirle cuánto lo quiere, pero el joven Yaman no está allí para eso. ¡Ümit incluso piensa que está actuando así porque Züleyha le obliga!

Demir está cansado de escuchar que está enamorado de él. El joven ha intentado que la doctora razone y no tenga el bebé, pero ella no quiere dejar ir lo único que le queda de él. “No nos causes más dolor por favor”, le ha pedido el marido de Züleyha.

Ümit insiste en que ella no le pide nada, solo que le deje tener a su hijo. Si lo hace, promete irse lejos de Züleyha y Demir. El joven Yaman no cree ni una palabra más de la doctora, y le ha dicho que mañana irá un médico a verla.

La joven se ha puesto muy nerviosa… ¿Qué va a hacer? ¡No hay bebé! Sabe que si Demir se entera de que no está embarazada la matará… ¿Cómo va a salir de ahí?