Sermin cambia su declaración: “Yo solo buscaba venganza”

Tras el accidente, Sermin despierta y se encuentra frente a Hünkar. La matriarca de los Yaman la dice que aún está a tiempo de cambiar su declaración. Aunque a Sermin no le hace gracia, finalmente accede y la fiscal acude al hospital.

Entre tanto, Hatip ha descubierto que Sermin está en el hospital y teme que la joven confiese la verdad, así que hace las maletas lo más rápido posible para marcharse del país antes de que todo estalle.

“Hünkar me estuvo presionando para que dijera la verdad”, comienza hablando Sermin. “¿Cuál es la verdad?, ¿Por qué está cambiando su declaración?”, pregunta la fiscal. Sermin responde que por su conciencia.

“Dije que Demir disparó a Çengaver, pero eso no es cierto. En realidad yo no vi el accidente. Me quemaron la casa, arruinaron mi vida, decían que les debía dinero y yo solo buscaba venganza”, admite.

Mientras, Yilmaz descubre que la fiscal se dirige al hospital porque Sermin quiere cambiar su declaración… ¿Llegará a tiempo?

¡Momento clave en ‘Tierra Amarga’!