¡Primer acercamiento entre Fikret y Zeynep! ¿Pasará algo entre ellos?

Fikret acaba de conocer a Zeynep, la vieja amiga de Çetin que acaba de regresar a Çukurova. La joven. Dulce y simpática, ha llamado la atención de Fikret desde el primer momento. El joven está muy pendiente de ella.

Çetin y Lütfiye, desde el primer momento, se dieron cuenta de que podía haber una conexión entre ambos jóvenes. Fikret lleva un tiempo pasándolo muy mal por Züleyha, pero ella ya se ha casado con Hakan, así que no hay ninguna posibilidad de que esté con ella.

Fikret ha alquilado su casa a Zeynep, pero no quiere cobrarle nada. Pero la joven no quiere deber nada, se siente mal. Por lo que, si Fikret no le deja pagarle el alquiler, se marchará de su propiedad. ¡El joven no se podía creer que se fuera a marchar! Así que ha accedido a que le pague, con tal de que se quede en su casa.

Él le ha ayudado a desembalar todo, Zeynep había recogido para marcharse. Mientras conversaban amistosamente y él le ayudaba a colocar sus cosas, ambos han juntado, sin querer, sus manos. ¡Wow! ¡Han saltado chispas!

Y ambos, muy ruborizados, se han apartado rápidamente, pero sin parar de sonreír. ¿Se estarán enamorando?