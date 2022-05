Müjgan le da un ultimátum a Fikret para que se aclare con sus sentimientos: "No quiero repetir el pasado"

A nadie le gusta hablar de sentimientos... ¡Pero a Fikret menos!

El joven llevaba unas semanas muy ilusionado con Müjgan, tras su apasionado primer beso, hubo otro y posteriormente, el joven le confesó a su primo que se estaba enamorando de la chica.

Todo parecía ir viento en popa, pero las cosas nunca salen como uno quiere y Fikret se ha dado cuenta de esto de la peor de las maneras. Cuando ha vuelto a tener un momento íntimo con Müjgan la joven le ha parado los pies. Y le ha preguntado: "¿Hacia dónde va esto?"

Müjgan le ha preguntado sobre sus sentimientos hacia ella, ya que no quería volver a tener una aventura y enamorarse de quien no debe, como ya le pasó en el pasado con Yilmaz. Fikret le ha dicho que "nunca antes había sentido algo así", pero la joven le ha pedido que mientras no se aclare qué son esos sentimientos, que paren de verse un tiempo.

Fikret se ha quedado blanco... ¿Qué va a hacer ahora? ¿Será capaz de demostrarle a Müjgan que él va en serio y sus sentimientos son reales? ¿O tirará la toalla?

¡Dale click al vídeo de arriba y no te pierdas este momentazo!