Müjgan le propone a Fikret irse juntos lejos de Çukurova… ¡Y él acepta!

Fikret está muy dolido después de haber roto su relación con su tío. Fekeli se enfadó mucho con el joven cuando descubrió que él y Ümit le estaban tendiendo una trampa a Züleyha para vengarse de Demir, cuando ella es inocente.

Ambos tuvieron entonces una fuerte discusión. Fekeli está harto de que su sobrino se dedique a tratar de perjudicar a Demir, así que le ha pedido que se marche de Çukurova. El sobrino le ha hecho caso, y ha acudido a la fábrica para decir que se va y, además, ha reconocido delante de todos que Fekeli no es su tío.

Después de este episodio, Fikret ha decidido que quería marcharse de Çukurova, pero ha pinchado una rueda. Ha sido Müjgan quien ha parado a ayudarle... Una vez juntos han hablado sobre su relación. “Tú eres lo único valioso que me queda en la vida, no me queda nada”, le ha dicho el joven. Eso era lo que ella quería escuchar. Entonces le ha propuesto algo a Fikret: ¡irse juntos lejos de Çukurova y empezar una nueva vida!

Müjgan ha confesado que no aguanta más en ese lugar, y que no quiere seguir viviendo con miedo de lo que vaya a pasar cada día. Fikret, sin embargo, no está seguro de querer irse. “Tengo heridas muy profundas”, le ha reiterado. Pero ella cree que quedarse en Çukurova no es la solución.

Finalmente la insistencia de Müjgan ha funcionado y se irán juntos. Pero Fikret tenía otra petición más: no contarle a su tío Fekeli que se irán los dos ni pedirle permiso. “No voy a rebajarme de esa manera”, ha recalcado. La joven no quiere irse así, y esta petición le hace replantearse la proposición que le acaba de hacer a Fikret. ¿Accederá Müjgan a irse lejos sin contar con el permiso de Fekeli?