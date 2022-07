Müjgan pilla a Gaffur desnudo en su casa: "¡Fuera de aquí!"

Gaffur lleva un tiempo viviendo en la pequeña mansión de Müjgan que se encuentra junto a la mansión Yaman.

Desde que discutió con Saniye, el hombre se ha ido varias noches a descansar allí y poco a poco ha ido haciendo más y más vida en la casa de Müjgan... ¡Sin que nadie lo supiera!

Hoy, la joven ha decidido acercarse a su casa a ver cómo estaba todo y ha descubierto que había alguien viviendo allí... Estaba todo desordenado, con restos de comida, etc... Y, derrepente, ha salido Gaffur en toalla. ¡El hombre se acababa de dar una ducha! Müjgan ha comenzado a gritar del susto, nunca se hubiera imaginado que el ex capataz estuviera en su casa...

Gaffur se ha disculpado rápidamente sin parar de chillar él también.

Después han aparecido Gülten y Züleyha, quienes se han disculpado con Müjgan por el comportamiento de Gaffur. Y rápidamente le han aleccionado duramente... ¡Gaffur está muy avergonzado!

Züleyha ha aprovechado para disculparse personalmente con Müjgan, y la doctora, como no, le ha echado en cara que no hiciera nada por cambiar la situación. E incluso le ha dicho que por qué no se había percatado antes... Está claro que cualquier excusa es buena para los reproches entre Müjgan y Züleyha...Y esa casa ya trajo discusiones entre ambas en el pasado...

¿Qué pasará ahora con Gaffur? ¿Qué hará cuando se entere Saniye?