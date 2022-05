¿Vuelta a los viejos tiempos? ¡Züleyha y Müjgan discuten por la herencia de Yilmaz!

A Züleyha todo el tema del dinero de la herencia de Yilmaz, solo le da dolores de cabeza. Si fuera por ella, no querría saber nada, pero todo el mundo le insiste a ella por si tiene alguna información. No obstante, desde que se ha descubierto que el dinero de Yilmaz estaba en las tierras que Züleyha le ha cedido a la agencia de menores del Estado, ella misma sabía que iba a meterse en problemas.

Y así ha sido. Behice ha acudido a la mansión para montar un escándalo y culpabilizar a Züleyha de haber cedido esas tierras a sabiendas de que allí estaban los 30 millones de Yilmaz. Pero ella no lo sabía...

Además, se ha enterado de que Müjgan echó a Çetin y Gülten de la pequeña mansión para meter a vivir allí a su tía Behice. Gülten no le había contado nada y se ha enfadado mucho al enterarse, tanto, que ha decidido plantarse en el hospital para pedirle explicaciones a Müjgan.

Züleyha está muy disgustada, no puede creerse que Müjgan haya echado a la joven pareja. Cuando llega al hospital, su enfado no ha hecho más que aumentar, por lo que ella y Müjgan comienza a discutir en mitad del pasillo del hospital. Mientras todos los pacientes las observaban, Ümit ha decidido meterse. Les ha recordado a ambas que ese no era lugar para hablar de temas personales y ha intentado defender a Müjgan... Züleyha no ha entendido por qué se metía...

Finalmente, Müjgan le ha dicho a Züleyha que superara de una vez la muerte de Yilmaz, a lo que Züleyha, harta de los desplantes de la doctora, le ha respondido: "Me das lástima, ya veo que no mereces ese dinero".

Müjgan ha cambiado inmediatamente de actitud al oír hablar del dinero... "¿Züleyha, de qué hablas?"

¿Qué pasará ahora entre ellas?