Müjgan implora a Fikret que no se marche: "No hay herida que el amor no pueda curar"

Fikret ha tomado la decisión de marcharse lejos de Çukurova y eso implica alejarse también de su amada Müjgan.

Los jóvenes han tenido muchas peleas en la última época, ya que Fikret ha estado muy obsesionado con la venganza contra los Yaman. Müjgan en varias ocasiones también le había pedido que cesara en su ansia de causarle el mal a Demir, pero el infarto de Fekeli ha sido la gota que ha colmado el vaso. Y la doctora así se lo reprochó: "Tú has provocado todo esto".

Fikret se ha marchado del rancho entre lágrimas y se ha despedido románticamente en un encuentro en el lago con Müjgan: "No tenía planeado enamorarme de ti", le ha confesado el joven.

Fikret llegó aÇukurova con el único propósito de hacer pagar a Demir Yaman por todo el dolor que le había causado su padre a él y a su madre, pero sin quererlo se fue enamorando de Müjgan tras la muerte de Yilmaz. Y la doctora también le quiere a él.

El joven sabe que por mucho que la quiera lo mejor es dejarla ir... Solo la podría hacer daño. "Debes de saber que siempre estarás en mi corazón". Müjgan cuando oía lo que le decía no se lo podía creer. ¿Po qué quería abandonarla a ella?

Müjgan le ha preguntado a Fikret una importante cuestión: "¿Por qué renuncias a nosotros?" A ella le gustaría que se fueran a cualquier lugar los tres: Fikret, Kerem Ali y ella. Pero Fikret le ha confirmado que da igual lo lejos que se marche, siempre estará herido.

Aunque la joven no quiere que se vaya, Fikret lo tiene claro... "Has sido a la única persona que he amado de corazón, pero es imposible que me quede". Müjgan entre lágrimas le ha pedido que se quede con ella, que no la deje sola, pero Fikret sabe que no le puede dar la vida que merece, por eso se va... ¡Müjgan no puede parar de llorar!

