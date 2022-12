Mehmet seguirá luchando por Züleyha: “No pienso darme por vencido”

Mehmet está muy enamorado de Züleyha. Para él fue un duro momento cuando la joven canceló repentinamente su boda… ¡Ya estaban hasta con los trajes puestos!

Pero, ¿por qué se negó a casarse? Lo cierto es que la joven nunca le dio una explicación, simplemente le dijo que lo había pensado mejor y que quería estar sola. ¡Nada más! De hecho, le incidió mucho en que no le presionara para pedirle explicaciones. ¡Mehmet se quedó en shock!

Ahora en la empresa, el joven ha intentado saber qué le ha pasado a Züleyha. Él aun la quiere, y pretende estar con ella, pero sabe que algo que le ha ocurrido para que cambiara de opinión.

“He estado muy confundida y me vendrá bien estar sola una temporada”, le ha dicho ella. Mehmet le ha preguntado si no le quiere, y ella no le ha podido responder. Por ello, él se ha aferrado a esa posibilidad: “Tú me quieres, no te has olvidado de mí tan fácilmente”, le ha dicho. Züleyha no ha podido mirarle a la cara, está llena de dudas, pero no sabe cómo decírselo…

Mehmet está sufriendo mucho, él no entiende nada y no sabe por qué Züleyha no le explica los motivos para romper su compromiso. Pero está decidido a reconquistarla, hará lo que haga falta para que vuelva con él… ¿Lo conseguirá? ¿Se prestará Züleyha a volver con el joven?