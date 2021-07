Hünkar protege a Yilmaz, a punto de ser descubierto: “Es un fugitivo, ha matado a una persona”

Un hombre trajeado y misterioso avanza firme hasta la puerta de los Yaman con la intención de dar con alguien que le otorgue información.

En el camino se encuentra con Saniye, justo antes de comenzar su conversación con Hünkar.

A la dueña de la finca le muestra una foto de Yilmaz y le cuenta que es un asesino fugado. Hünkar, que no es fácil de engañar, descubre rápidamente que no es policía y le invita a buscarle en el mercado y no en sus tierras.