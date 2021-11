Hünkar juega su última carta para ayudar a Demir

Hünkar no pierde la esperanza de que Demir salga de la cárcel. La señora de la Yaman ha escuchado que la fiscal suele aceptar sobornos y no duda en ir a ver a la fiscal.

La fiscal acepta su visita pero las cosas se complican para Hünkar. La fiscal no acepta ningún regalo: “Mi hijo está siendo juzgado por crimen que no ha cometido pero me gustaría que el tema de su fuga no conste en su expediente”.

La fiscal enfurece con la petición de Hünkar: “¿Me está pidiendo que oculte la fuga de Demir? Lo que me pide va en contra de mis valores”.

La conversación entre las dos aumenta de tono y la fiscal termina por desmayarse.

¿Qué ha pasado? ¡Lo que le faltaba a Hünkar!