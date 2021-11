Hünkar impide que Züleyha se encuentre con Yilmaz: “No me obligues a hacer algo que no quiero”

Yilmaz cada vez está más cerca de Züleyha. La joven sabe que tiene algo que decirle e intenta encontrase con él… ¿Qué será lo que tiene que decirle?

Yilmaz ha decidido reformar la pequeña mansión así que ahora pasa más tiempo cerca de Züleyha. Parece que Müjgan ya no le importa y se le olvida que está casado.

Züleyha ve a Yilmaz a través del balcón e intenta llamarle. Han quedado en la puerta para poder verse. Pero Hünkar le impide a Züleyha que salga: “He cambiado las llaves de la puerta, no puedes salir”, avisa.

Pero la joven quiere saber qué quiere decirle Yilma y la reta: “No vas a darme órdenes”. Lo que Züleyha no sabe es que Hünkar está al límite: “Mi hijo está siendo juzgado, piensa en Adnan y en el niño que vas a tener y no me obligues a hacer algo que no quiero”.

¡Hünkar hará hasta lo imposible por evitar ese encuentro!