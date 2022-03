Hünkar descubre a Züleyha abrazada a Yilmaz

Züleyha y Yilmaz vuelven a encontrarse en la pequeña mansión. Al regresar, en el jardín, no son capaces de despedirse: “No quiero que te vayas, no quiero dormir sin ti”, señala Yilmaz.

Züleyha le abraza, deben tener paciencia, ya falta poco para huir a Alemania con sus tres hijos. En ese momento, Hünkar vuelve de verse con Fekeli y descubre a su nuera abrazada a Yilmaz.

Hünkar ata cabos y ahora comprende las actitudes y las decisiones que Züleyha ha tenido en los últimos días.

Al entrar a la mansión ambas se encuentran en las escaleras y Züleyha miente, asegurando que había ido a hablar con Gülten para decirle que no pusiera huevo en el biberón de Adnan pero que estaba durmiendo.

Ahora Hünkar tiene en sus manos el destino de Züleyha y Yilmaz ¿Les delatará?