“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: ¿Por qué Züleyha no ha confesado la verdad?

Züleyha ha decidido no confesar ante el fiscal que fue Müjgan quien intentó acabar con su vida. Hünkar no entiende por que no ha confesado lo que pasó realmente, así la doctora pagaría por lo que hizo.

“Soy madre, sé lo que es estar en una prisión y no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, desvela Züleyha. Hünkar se queda impresionada con el corazón tan noble que tiene.

Gülten llega en ese momento. Un hombre ha llegado a la mansión para hablar con ella, Demir quiere saber si fue Müjgan quien disparó a Züleyha. La joven cae en la cuenta de que fue Sermin quien escuchó su conversación con Müjgan y se lo contó todo a Demir.

Hünkar le dice a Gülten que no vaya a ver a Demir y coge el teléfono para llamarle. La guerra entre ellos no ha terminado: “Ahora debes considerar si tu esposa dice la verdad o está mintiendo, tu sabrás en quien confías”, señala.

¿Habrá creído Demir que fue Züleyha quien realmente se disparó?