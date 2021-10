Hünkar defiende a Gülten de las acusaciones de Müjgan: “Cualquiera podría tener la misma letra”

Yilmaz ha ido a ver a Gülten después de descubrir que fue ella quien mandó la carta a los padres de Müjgan. Al ver que su prometido tarda en volver, Müjgan decide ir a casa de Gülten y hablar con ella.

Gülten no se encuentra bien, y recibe a la doctora llorando: “Siempre me culpan, si pasa algo malo fue Gülten”, se queja la joven.

Hünkar sale en su defensa al ver a Gülten tan destrozada. La doctora le cuenta lo ocurrido con la carta mientras que Gülten se defiende: “Yo no fui, yo no he mandado ninguna carta”.

Hünkar intenta hacer dudar a la doctora: “¿Cómo podría saber Gülten el nombre y la dirección de tu padre?”. Pero Müjgan asegura que es su letra.

Müjgan no cree a la sirvienta, pero asegura que no ha venido para eso. Ella solo quiere saber dónde está Yilmaz.

¿Fue realmente Gülten quien escribió la carta?