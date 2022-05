El gesto de Fikret con Demir en el entierro de Yilmaz: ¿Cambiará su opinión sobre él?

El entierro continúa y aunque a nadie le gustaría hay que dejar descansar a Yilmaz, para siempre.

Fekeli, que no puede ocultar su dolor por haber perdido al que el quería como un hijo, es el encargado de llevar a cabo todo el proceso de depositar el cuerpo en la tumba. Ante la atenta mirada de Züleyha, que no puede dejar de llorar, el amor de su vida se ha ido y ya no va a volver.

Los hombres son los encargados de esparcir la arena sobre la tumba de Yilmaz, es una forma también de mostrarle sus respetos. Fikret ha ayudado a Fekeli a hacerlo, cuando derrpente ha hecho un movimiento inesperado.

Fikret se ha dirigido a Demir y le ha tendido la pala para que él también esparciera arena. Teniendo en cuenta que Yilmaz y Demir fueron siempre enemigos, ha sido un gesto importante. Demir ha aceptado, al final, él y Yilmaz hicieron las paces e incluso tienen una promesa común. Por lo que Demir acepta y comienza a echar tierra sobre la tumba del joven.

Fikret nunca ha tenido buena relación con Demir Yaman, y es por ello por lo que sorprende tanto su ofrecimiento. Sin embargo, tras haber hecho las paces con Yilmaz antes de su muerte y Fekeli le ha mostrado sus respetos, ¿cambiará la postura de Fikret sobre Demir?

