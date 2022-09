Fikret se sincera con Çetin: no se fía nada de Mehmet Kara

Fikret está luchando por hacerle ver a Züleyha que Mehmet no es de fiar. El joven, desde que llegó, sabe que algo con él no está bien y no va a parar hasta descubrir qué es y demostrárselo a la joven.

El sobrino de Fekeli ya ha advertido a la mujer de Demir en varias ocasiones, pero ella solo quiere que deje de protegerla y no se meta en sus asuntos. ¡Pero no parece entenderlo! Ni siquiera Lütifye ha conseguido que su sobrino abra los ojos…

Fikret ya se ha enfrentado a Mehmet en varias ocasiones, pero la última ha hecho que Züleyha explote. La joven tiene suficientes problemas y no necesita además los que le causa él.

Eso sí, el joven sabe que le está causando dolor a la joven y ha querido explicarse, aunque no lo ha hecho demasiado bien. Al final ha acabado insistiéndole a Züleyha en que Mehmet no es alguien de fiar y ella ha tenido que repetirle que no necesita su protección.

Fikret se ha sincerado con Çetin. Ha insistido en que Mehmet no tiene buenas intenciones y que pasa con Züleyha todo el tiempo que puede. Eso le hace sospechar que busca algo más allá de invertir en Çukurova. ¡Cree que quiere engañarla para quedarse con la empresa!

El joven opina que Demir le quitaría las acciones y lo echaría de la ciudad, y eso es lo que él debería hacer. “Es mi deber proteger a su familia”, ha insistido.

Además, a Fikret no le cuadra que Mehmet visite tanto la mansión. ¿Por qué va allí tan frecuentemente? También ha confesado que le preocupa lo que piense la gente de ella si la ven tanto tiempo junto a su nuevo socio.

Fikret quiere hacer algo al respecto, pero teme arrepentirse de sus acciones. Çetin le ha recomendado que hable con Lütfiye, pero, por la muerte de Fekeli, no es la mejor opción…

“Fikret, por favor, ten cuidado”, le ha advertido Çetin. ¿Qué estará dispuesto a hacer? ¿Se acabará arrepintiendo de sus acciones?