¡Fikret no puede controlarse y besa a Müjgan!

A Fikret cada vez le cuesta más ocultar sus sentimientos. El joven descubre a Müjgan llorando fuera del rancho y no duda en acercase.

Fikret le da las buenas noches a Müjgan, la joven le saluda con lágrimas en los ojos y confía en él para contarle sus miedos: “Estaba pensando en Yilmaz, sé que no me amaba y que nos hicimos mucho daños pero, ¿cómo es que no pensó en su hijo?”, señala.

El joven intenta calmarla: “Yilmaz quería a Kerem Ali más que a nadie y confiaba en mi tío”, asegura antes de abrazarla.

Müjgan se apoya en su pecho y Fikret suspira. Cuando Müjgan se incorpora Fikret la limpia las lágrimas de la doctora: “No llores, deja de culparte”. Su mano no deja de acariciar su piel y de un momento a otro Fikret se lanza y besa a Müjgan… ¡Momentazo en ‘Tierra Amarga’!

Müjgan responde a ese beso sin apartarse, solo sintiendo esa conexión especial que ha nacido entre ellos.

¿Está engañando Fikret a Ümit?