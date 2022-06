Fikret, el mayor consuelo de Müjgan mientras atreviesa un duro momento familiar: "Estaré a tu lado siempre"

La vida de Müjgan ha dado un cambio radical en los últimos días.

La doctora cortó relación con su tía Behice, a la que ella personalmente apreciaba mucho pero se dio cuenta de que no podía mantener esa presión. A Behice solo le interesaba el dinero, y su binestar. Y el de ella y el de su hijo no le importaba en absoluto, por lo que decidió cortar definitivamente con ella. Así la invitó a marcharse lejos de Çukurova, ya que ahí solo tenía peleas con todo el mundo, y no dejaba a nadie tranquilo. Behice aceptó y Müjgan se comprometió a pagarle un dinero para que pudiera empezar su nueva vida en Estambul.

Sin embargo, en su última comida juntas, aparecieron las mujeres del pueblo y entre ellas Züleyha. La esposa de Demir reveló que tenía unos papeles en los que se certificaba que Behice había matado a sus dos maridos, y el padre de Müjgan, había firmado las actas de defunción como paros cardíacos para cubrir a su hermana... ¡Müjgan no daba crédito a lo que oía! Además, Züleyha acusó a su tía de ser la asesina de la señora Hünkar.

Müjgan se escandalizó mucho al escuchar todo lo que contaba Züleyha, pero la joven se llevó los informes para revisarlos en su despacho y se dio cuenta de que todo era verdad... ¡behice había matado a sus esposos! ¿Su padre había mentido entonces? ¿Era corrupto?

La joven estaba muy preocupada, el nombre de su familia estaba en juego... Sin embargo, aun le quedaba una desagradable sorpresa más... Behice le había robado el coche para huir de Çukurova, lo que solo podía significar una cosa: ella era la asesina de Hünkar y por eso trataba de escapar.

La joven tras todos estos sucesos se ha encerrado en su despacho. Está muy decepcionada con su tía, ha manchado el nombre de su familia y se ha aprovechado de ella. Müjgan en ningún momento se dio cuenta de nada de lo que hizo...

Ümit y el primo de Fikret, han estado pendientes de Müjgan, y al ver que no salía de su despacho, han decidido llamar a Fikret. El joven ha aparecido en cuanto ha podido... se siente muy mal por como se ha portado con Müjgan en los últimos días... Él en realidad la quiere, pero le resulta muy difícil admitir sus sentimientos.

Así que le ha pedido perdón a la joven: "Me arrepiento de todo lo que te dije, perdóname por favor". Y Müjgan le ha echado en cara todo lo que le ha hecho... La joven ya ha sufrido mucho por él...Finalmente ambos se reconcilian y él se queda abrazándola... Müjgan va a necesitar el apoyo de Fikret para todo lo que le viene...

