Fikret se entera de que Mehmet se hará cargo de la deuda de los Yaman: "Züleyha te deja al margen"

La empresa Yaman debe hacer frente a una deuda de 20 millones de euros, que por supuesto, no tienen. Züleyha está muy preocupada y por ello, Mehmet Kara, ha decidido que se hará cargo de la deuda para ayudar a la joven. ¡Y no pide nada a cambio!

A Betül no le olía nada bien ese desinteresado desembolso, y percibía que Züleyha estaba siendo demasiado inocente. El único que podía hacer entrar en razón a la mujer de Demir era Fikret, pero Züleyha decidió escondérselo.

La joven, traicionando la confianza de Züleyha, ha decidido contarle a Fikret la situación. ¡El joven se ha quedado en shock! ¿Por qué se iba a hacer cargo Mehmet de la deuda? Ambos han coincidido que no les suena nada bien que no quiera nada a cambio de dar los 20 millones, y temen que se quiera quedar con más parte, aún, de la empresa Yaman. "No me fío de él", ha dicho Fikret. ¿Qué va a hacer ahora el joven? ¡Dale al play y revive este momentazo!