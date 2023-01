Fikret defiende a Hakan frente a Züleyha: "Quizá dice la verdad"

Fikret conocía el secreto de Mehmet Kara. Lo descubrió en Beirut, sin embargo, debido a que él les salvó la vida a Çetin y a él, decidió proteger su identidad y no le reveló a Züleyha que él era en realidad Hakan Gümüşoğlu. Ahora que Züleyha se ha enterado, se ha enfadado mucho con él. Fikret también ha traicionado su confianza.

El joven está intentado hablar con ella, quiere justificarse y explicarle la situación bien, pero le ha costado mucho. Tanto, que casi tienen un accidente de coche para poder hablar.

Züleyha le ha reprochado que no le dijera la verdad: "¿Tenías miedo de él?", le ha preguntado muy enfadada Züleyha. La joven no entiende porqué su mejor amigo también le ha mentido... ¿Por qué no le ha dicho la verdad? Fikret era el que había estado durante todo este tiempo buscando la cara oculta de Mehmet, y, ahora que la descubre... ¡Le protege!

Fikret cree que quizá Hakan está diciendo la verdad, ya que cuando tuvo la oportunidad de matarle en Beirut, no lo hizo. ¡Quizá hay algo más! ¿Convencerá a Züleyha de su teoría?