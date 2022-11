Fikret acusa a Mehmet frente a Züleyha: “Este hombre es un traficante de drogas”

Fikret está convencido de que la droga que encontraron en los camiones Yaman es de Mehmet. Y está dispuesto a desenmascararle… ¡Quiere que Züleyha se aleje de él cuánto antes!

El joven ha acudido a la oficina Yaman y en frente de Züleyha le ha acusado de ser un narcotraficante. ¡Züleyha le ha pedido que no empezara otra vez con sus tonterías! Mehmet se ha reído de su ocurrencia.

Sin embargo, Fikret ha seguido insistiendo en que sabe que la droga que encontró en los camiones era de Mehmet. Züleyha en un principio no le ha creído nada, pero él ha seguido desesperado pidiéndole que confiara en él.

Mehmet no daba crédito a la situación y ha defendido su inocencia. Züleyha le ha dicho que no le creía, y que, por favor, dejara su campaña contra Mehmet… Desde hace varios días los desencuentros entre ellos no cesan, y han llegado a las manos en varias ocasiones. ¡Fikret se ha sentido muy impotente! Él tiene claro que la droga es de él… ¡Nada de lo que ha hecho desde que llegó le cuadra! ¿Cómo es que Züleyha no lo ve? ¿Cómo conseguirá demostrar que dice la verdad?