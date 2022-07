Fekeli pide explicaciones a Fikret y le culpa del accidente de Züleyha

No es la primera vez que Fekeli trata de hablar con Fikret para intentar evitar una desgracia en Çukurova.

Esta vez, la charla entre sobrino y tío ha sido a causa del accidente de coche de Züleyha. Todo apunta a que Fikret ha sido el culpable, y que lo ha hecho para vengarse de Demir.

Fekeli ha sido directo con su sobrino. “¿Qué has hecho?”, le ha preguntado. Fikret no sabía muy bien de qué le estaba hablando y su tío le ha dicho sin tapujos que “no le queda ni una pizca de humanidad”. Al ver que su sobrino realmente no sabía nada, le ha explicado que Züleyha está muy grave en el hospital por su culpa. Fikret se ha quedado asombrado de que Fekeli le esté culpando por el accidente: “¿Crees que sería capaz?”.

El sobrino ha asegurado que él no ha sido, pero Fekeli no termina de creerlo, y es que, según él, después de tantas mentiras, ya no sabe qué es verdad o no. Le ha recordado algunos de sus engaños, como que no le contó que fue pareja de Ümit pero sí le dijo que no quería tener ninguna relación, o que le dijo que se iba a ir a Alemania pero nunca se fue.

Fikret no se ha quedado callado ante los reproches de su tío. “No pienso volver a justificarme, ya no me importa sin confías en mí o no”, le ha confesado. A pesar de sus explicaciones, Fekeli parece no creerse ni una sola palabra de su sobrino. ¿Tomará medidas en su contra?

Fekeli teme que Demir quiera matar a Fikret… Si es cierto que su sobrino provocó el accidente de Züleyha, eso es algo muy grave… ¡Pero a Fikret parece darle todo igual! ¡Él sigue con sus ansias de venganza! ¿Qué hará Fekeli?