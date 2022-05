Fekeli, sin palabras, tras enterarse de que fue Fikret quien rompió la tumba de Adnan Yaman

Recientemente, ha salido a la luz que Fikret es hijo también de Adnan Yaman, y por lo tanto, hermano de Demir. La madre de Fikret, se quedó embarazada de Adnan Yaman, sin embargo, como fue fuera del matrimonio, Yaman nunca se hizo caso de su hijo Fikret. De hecho, tanto Fikret como su madre tuvieron que irse lejos de Çukurova, ya que sino sus vidas corrían un grave peligro.

Fikret volvió a Çukurova años más tarde como sobrino de Ali Rahmet Fekeli... ¿Qué relación tiene entonces con él?

La pasada semana Fikret, en un ataque de ira fue al cementerio y rompió la tumba de Adnan Yaman. El joven tiene mucho odio dentro, su padre arruinó la vida de su madre y casi lo consigue con la suya...

El trabajador del cementerio le aseguró a Demir que no había visto nada y no sabía quién había destrozado la tumba de su padre; pero no era así. El mismo trabajador, ha decidido acudir a Fekeli y revelarle toda la verdad sobre la noche del incidente: "Su sobrino cogió una piedra y partió la lápida". Fekeli no entiende nada, ¿por qué iba Fikret a romper la tumba de Adnan Yaman?

¿Qué relación tiene su sobrino con Adnan Yaman?

