Fekeli y Müjgan arruinan los planes de Yilmaz y Züleyha

Yilmaz y Züleyha estaban a un paso de la felicidad. Los jóvenes habían conseguido marcharse del rancho y de la mansión con los tres pequeños buscando una nueva vida lejos de Çukurova.

Pero sus planes se han visto torcidos cuando un control de policía se ha interpuesto en su camino. Yilmaz, Züleyha, y los tres pequeños han estado parte de la noche en la comisaría sin saber qué ha pasado.

Yilmaz está cegado por la rabia, cree que ha sido Demir quién le ha delatado. Y le ha asegurado a Züleyha que lo matará en cuanto salgan de la comisaría…

Sin embargo, para sorpresa de Yilmaz y Züleyha quién ha puesto la denuncia a la policía ha sido Müjgan, con la ayuda de Fekeli.

El patriarca está verdaderamente decepcionado con Yilmaz. No puede creerse que haya hecho las cosas de esta manera. “Para mí ya no eres nada, nunca vuelvas a buscarme”, le dice con tono grave. Fekeli está muy enfadado con Yilmaz, y no será fácil que logre perdonarle.

Por su parte, Müjgan está también allí y le pregunta a Yilmaz: “¿Pero qué has hecho?”. Sin pensarlo dos veces le quita a su hijo de las manos.

Yilmaz se queda atónito ante lo sucedido. Su padre, Fekeli, ha sido quien les ha delatado.

En la mansión, Demir está destrozado. Sveda trata de animarle, pero él no puede dejar de pensar en qué hará a partir de ahora sin sus hijos.

El teléfono suena y es la policía, la cara de Demir cambia radicalmente: han encontrado a los niños y a Züleyha. Demir y Sevda tienen que cambiarse para ir a la comisaria. Demir va a poder reencontrarse con sus hijos.

¿Cómo reaccionará cuando vea a Züleyha y a Yilmaz?