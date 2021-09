Fekeli a Hünkar: Si una novia no sonríe el día de su boda es porque no es feliz. ¿Tú lo eras?

Como excusa para agradecerle que haya encontrado a su madre, Hünkar se ha vuelto a reunir con Fekeli en su sitio de siempre. Haminne se fue de la lengua cuando vio a Fekeli y le contó algún que otro secreto del pasado.

Hünkar se enfrentó a su padre por no querer casarse con Adnan y admitir estar enamorada de Fekeli. Este no puede evitar sonreír al recordarlo, pero Hünkar le resta importancia diciendo que son cosas del pasado. En ese mismo momento él aprovecha el momento para recordar su boda y preguntarle por qué no sonrió ese día.

