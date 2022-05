Fekeli expulsa a Behice del rancho tras una nueva ofensa a Nazire

La situación entre Behice y el rancho de Fekeli estaba al límite desde hace tiempo.

Desde que murió Yilmaz, lo único que le ha importado a la tía de Müjgan ha sido el dinero de la herencia que le tocaba a su sobrina por ser la mujer de Akkaya. Esto ha ido deteriorando su relación con Fekeli, que se daba cuenta de que a la malvada tía de Müjgan solo le interesaba el dinero.

De heco, trazó un plan para heredar el dinero de Yilmaz y marcharse lejos de Çukurova. Ella defendía que no estaba a gusto en el rancho y se llevaba muy mal con Nazire y el resto de sirvientas; así que consiguió manipular a su sobrina para marcharse de allí con Kerem Ali, lo que le rompió el corazón a Fekeli.

Sin embargo no todo salió como ella quiso. La herencia de Yilmaz no era tal y como ellas creían y la cantidad no les daba para empezar una nueva vida en Estambul. Behice no podía creérselo. Así que fue Müjgan quien gracias a la ayuda de Fikret consiguió que Fekeli volviera a aceptarlas en la casa, no obstante, el hombre advirtió a Behice, que, o su comportamiento mejoraba o no seguiría viviendo bajo su techo.

Pero efectivamente, las cosas no han hecho más que empeorar... Las sirvientas han dejado de recoger el cuarto de Behice y tampoco la atienden, no quieren tener nada que ver con ella... En un ataque de rabia Behice comienza a expresarles todo lo que piensa sobre ellas y Fekeli lo escucha todo: "Durante meses he tenido que tomar su horrorosa comida". El hombre ha tomado rápidamente la decisión: "La señora Behice no está cómoda aquí, así que recogerá todo y se irá a otro lado".

Fekeli le pide a su chófer que lleve a Behice a otra casa de su propiedad, mucho más pequeña, donde espera que se sienta más a gusto que en el rancho. Behice se ha quedado sin palabras. Fekeli la ha invitado a marcharse del rancho... ¿Qué va a hacer ahora?

