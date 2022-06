Fekeli y Demir, por fin en paz tras haber vengado la muerte de Hünkar Yaman

Tras todo lo sucedido, el cuerpo de Behice ha sido trasladado al hospital de Çukurova, sin embargo, el fiscal ha determinado que la autopsia no es necesaria ya que no hay indicios de delito.

Behice se dejó caer ella sola por el acantilado, terminando así con su vida. Sin embargo, antes confesó toda la verdad de sus acciones y reconoció que fue ella quien le quitó la vida a Hünkar Yaman. Züleyha, Fekeli, Fikret y su sobrina Müjgan incluida, estaban allí de testigos para escucharlo. Además, la mujer confesó que no se arrepentía de ninguno de sus pecados.

Demir le ha pedido a Fekeli que el cuerpo de Behice no se entierre en Adana. No quiere que esté cerca del cuerpo de su madre. Y Fekeli le ha respondido que así se hará. Behice no descansará en Çukurova, él lo arreglará todo con Müjgan.

