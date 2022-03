Demir se enfrenta a Müjgan tras descubrir la verdad: “¿Por qué disparaste a Züleyha?”

Sermin ha escuchado a Gülten hablar con Züleyha. La prima de Demir ha descubierto que Züleyha no intentó suicidarse, si no que fue Müjgan quien la disparó. Sermin se queda paralizada ante tal noticia y no duda en ir a contarle todo a Demir.

Demir no puede creer lo que dice su prima, así que dice ir a la policía para que investiguen de quién es el arma que tenía Züleyha. Al poco tiempo descubren que la pistola pertenecía a Yilmaz.

Demir se presenta en el rancho de Fekeli dispuesto a desenmascarar a Müjgan. El joven acusa a la doctora de intento de asesinato, la tensión es máxima en la casa: “Züleyha no intentó suicidarse, tu esposa le disparó y apuntó al corazón para acabar con ella”, señala Demir.

Yilmaz defiende a su esposa, aunque sabe que en el fondo no lo es. Demir muestra la licencia de que el arma con el que dispararon a Züleyha es de Yilmaz. Demir le pregunta a Mügjan que por qué lo hizo, pero la doctora no ha dicho aún palabra.

A Demir le resulta sospechosa la actitud de Yilmaz y pregunta abiertamente si está planeando fugarse con Züleyha. Yilmaz lo niega y Demir pide a Müjgan que confiese.

Müjgan acaba hablado: “¿Quieres saber lo que hizo Züleyha? ¿De verdad necesitas preguntármelo? Tu esposa y mi esposo aún están enamorados”, señala. Yilmaz interviene para negarlo, pero Müjgan lo tiene muy claro y le dice a Yilmaz que se casó con ella para vengarse de Züleyha.

Después, vuelve a dirigirse a Demir: “Züleyha quiere tanto a Yilmaz como para difamarme de esa manera, solo dile una cosa, dile que me rindo, se acabó, puede quedarse con Yilmaz”.

¿Confesará Müjgan que fue ella la culpable?

