Demir, en shock, al creerse todas las mentiras que Sevda le ha dicho de Züleyha

Sevda ha decidido que hará lo que sea con tal de que su hija Ümit esté a su lado. La doctora está obsesionada con Demir y solo quiere estar con él, le da igual Züleyha.

Ümit le pidió a Sevda que se situase de su parte y le apoyara para destruir el matrimonio de Demir y Züleyha. Pero la mujer se negó, no podía traicionar así a los Yaman. Por ello, Ümit decidió marcharse de Çukurova, no quería estar con su madre si ésta no la iba a apoyar…

Eso destrozó a Sevda, la mujer se quedó hecha polvo con todo lo que había sufrido para encontrarla… Por ello decidió poner un anuncio en el periódico, para tratar que Ümit volviera… ¡Y lo logró!

Sevda entonces le aseguró que haría cualquier cosa por ella, y tomo la determinación de tratar de separar a Demir y Züleyha… ¿Cómo lo haría?

Sevda ha animado a Züleyha a irse al cementerio a ponerle flores a Yilmaz… Al principio ella no estaba muy segura, pero ha sido la cantante quien la ha convencido.

Ahora que ha llegado Demir a casa Sevda ha ido corriendo a contárselo. ¡Sevda está jugando un doble papel con el matrimonio!

Sevda le ha dicho a Demir que Züleyha visitaba la tumba de Yilmaz cada día… Y eso ha puesto muy nervioso a Demir…

Sevda ha comenzado a hablar regular de Züleyha a sus espaldas. Demir le ha insistido ya que tenía mucha curiosidad… La cantante le ha mentido a Demir, y le ha dicho que Züleyha le había pedido una planta para plantarla en la tumba de Yilmaz, y que ésta tenía el significado de “amor verdadero”. Demir se ha quedado a cuadros al escuchar eso… Sin embargo, había más: Sevda le ha dicho que Züleyha llamaba a su hijo Yilmaz cuando él no estaba en casa. ¡Todo es mentira! ¡Es parte de un plan de Sevda para provocar un enfrentamiento entre ellos!

Demir se ha tomado todo esto que escuchaba muy mal… No entiende qué le pasa a Züleyha… Y le ha dejado muy preocupado todo lo que le ha dicho Sevda… ¿Qué hará ahora el joven? ¿Le dirá algo a su esposa?

