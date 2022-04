Demir no se rinde con Züleyha: “Un día entenderás que soy yo quien te merece”

La noticia del embarazo de la doctora como como la pólvora por toda Çukurova. Sermin llega a la mansión para contar la noticia del embarazo de Müjgan. En ese momento, Sevda y Demir entienden la tristeza que ha estado invadiendo a Züleyha en los últimos días.

Demir habla con ella, no quiere verla así, triste por alguien que, según él, no merece la pena: “Sigues pensando que Yilmaz merece tu amor, no te he tocado ni un solo cabello desde que me lo pediste, y aún así, soy yo quien te anhela cuando te mira”, señala.

Demir quiere demostrarle a Züleyha que él la ama de verdad: “Él no se preocupa por ti, solamente quiere derrotarme. Actúa así solo porque eres mi esposa”, señala. Pero Züleyha no quiere escuchar nada, está destrozada, con un profundo dolor.

“Un día entenderás que soy yo quien te merece y te esperare hasta ese día”, dice Demir antes de marcharse de su habitación dejando a Züleyha pensativa.

¿Ha llegado el momento de renunciar al amor de su vida?