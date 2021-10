Demir rescata a Züleyha del psiquiátrico

Después de estar durante más de un día detenido, Demir vuelve a la mansión. Al llegar a casa descubre que su esposa no está y Hünkar le cuenta a su hijo la verdad: “Züleyha intentó suicidarse, la he llevado a un centro para que la traten”.

Demir no puede creérselo. A pesar de que su madre lo ha hecho por él, el joven se va a buscar a su esposa: “Lo he hecho por ti, porque si la dejas libre correrá a los brazos de Yilmaz”. Pero Demir no puede vivir sin ella y consigue que otra persona le diga la dirección exacta donde está ubicado el sanatorio.

Allí Demir habla con el director del centro, quien se niega a decirle la habitación de Züleyha: “Es mejor que no reciba visitas, puede perjudicar su tratamiento”. Demir empieza a impacientarse y empieza a buscar a Züleyha habitación por habitación.

Tras escuchar los gritos de Züleyha, que en ese momento los médicos intentan darle la medicación, Demir encuentra a su mujer. A la joven la sujetan varios enfermeros y la intentar poner una inyección.

Sin pensárselo dos veces, Demir se la lleva de aquel lugar tan horrible. Züleyha estará eternamente agradecida con él e intentará amarle.

