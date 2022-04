Demir pide perdón a Hünkar por no haber encontrado a su asesino

Demir sabe que en cualquier momento perderá a Züleyha. Ha cambiado y para demostrárselo debe dejarla partir, tal y como Sevda le ha aconsejado... pero ¿será capaz de hacerlo?

Al caer la noche, Demir visita la tumba de Hünkar. El joven echa mucho de menos a su madre y habla con ella, de algún modo, Hünkar le está escuchando: “No soy nada sin ti, no sabes cuánto te echo de menos”, dice Demir.

Demir pide perdón a su madre ya que aún no ha encontrado a su asesino: “No tengo a tu asesino. Ojalá pudieras hablarme y me dieras la respuesta, pero aun así no me lo dirías ¿verdad?”, señala.

Demir llora. Llora porque su madre era la persona que más le apoyaba en este mundo y su ausencia duele. Duele pensar que nunca más volverá y que hay heridas que nunca cicatrizarán.